Москва, 19 января, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Россия и Германия заинтересованы в том, чтобы ситуация на Балканах развивалась по позитивному сценарию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января в Москве после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы, как и Германия, являемся членом Руководящего комитета по Боснии и Герцеговине в рамках соглашения, которое было заключено в Дейтоне. Мы заинтересованы в том, чтобы восстановить практику консенсуса в работе этого важного механизма», — процитировал официальный сайт МИД России слова Лаврова.

Напомним, что Россия и Китай, так же, как и Республика Сербская, не считают немецкого политика Кристиана Шмидта легитимным представителем международного сообщества в БиГ, так как он был назначен на эту должность в обход СБ ООН.