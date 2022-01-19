19 января 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:02 — REGNUM Заявление официального представителя прокуратуры Тульской области Ирины Бацейкиной о том, что ведомство проверяет попавший на видео инцидент в Туле, где снегоуборочный трамвай при расчистке путей окатил грязным снегом прохожих, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 19 января в социальной сети Facebook.

Тула Иван Шилов © ИА REGNUM

Ирина Бацейкина, официальный представитель прокуратуры Тульской области Genproc.gov.ru

«Он что, слепой, что людей не видит? Профнепригодный персонаж! Гнать его следует с работы!» — считает Алекс Г.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что водитель трамвая невозмутимо обдаёт прохожих грязным снегом, даже не предупредив их об этом.

«Судя по видео, водитель уборочной машины людей за людей и не считает», — написал Александр Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что на трамвайных путях лежит не просто снег, но и лёд, который может стать причиной травмы для мимо проходящих людей.

«Так-то если камешек в этом потоке попадётся, то и до беды не далеко», — указывает Андрей П.

Часть людей считает, что граждане, которые оказались под снежным потоком, могли бы просто отойти и не стать жертвой снегоуборочного трамвая.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

«Суровые тульские жители даже пару шагов в сторону не сделали. Кстати, там кроме снега ещё лёд и щебень летят. Это тупо опасно!» — отмечает Алексей Г.

«А люди что, не видят, что едет трамвай и снег в стороны летит? Не могли уйти от этого, а стояли рты открыв?» — удивляется Наденька И.

Ряд пользователей указывает на то, что людям просто было некуда деться и водитель трамвая это прекрасно видел, но намеренно решил продолжить свой путь, раскидывая в стороны снежные кучи.

«Куда там людям было отойти? Там один вариант — под колёса движущихся автомобилей. Если бы рядом был пешеходный тротуар, то можно было успеть отбежать, но там дорога. Дорога! И идёт поток машин. Люди стоят на пешеходном переходе, ждут, надо полагать, зелёный сигнал светофора. Куда бежать? Как крысы по кафелю?» — задаётся вопросом Ange L.

Нашлись и те, кто убеждены, что проблема заключается не только лишь в одном водителе трамвая, который крайне безответственно отнёсся к своим обязанностям, но и в руководстве коммунальных служб Тулы, забывшем, судя по всему, про то, что снег на трамвайных путях не следует убирать, когда в городе происходит оживлённое движение.

Трамвай Олег Евстратенко

«Это так надо чистить снег? Прямо на людей? А дорогу и тротуар кто будет чистить? Разве всё это не должно быть в комплексе? Перегородить следует дорогу, чтобы людей случайно не зацепить. Этот водитель трамвая — настоящий вредитель!» — пишет Вячеслав С.

«А что водитель трамвая может сделать? Он же катится по линии. Виноваты коммунальные службы, которые вовремя не озаботились выпавшим снегом. Вот ему и приходится выкручиваться, чтобы трамваи ездили», — поделился своим мнением Nataliya C.

«Пусть радуются, что у них вообще есть такой трамвай. Во многих городах в снегопад останавливается трамвайное движение из-за отсутствия уборочных машин», — написала Елена М.

Напомним, 17 января официальный представитель прокуратуры Тульской области Ирина Бацейкина заявила РИА Новости о том, что ведомство проверяет попавший на видео инцидент в Туле, где снегоуборочный трамвай при расчистке путей окатил грязным снегом прохожих.