Москва, , 00:15 — REGNUM Накануне визита президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси в Москву и его переговоров с Владимиром Путиным посол ИРИ в РФ Казем Джалали приоткрыл в интервью Институту РУССТРАТ ряд сюжетов, которые могут обсуждаться сторонами.

Флаги России и Ирана Agroinfo.com

Он, в частности, объяснил, что противодействие незаконным санкциям США и стран Запада, которые следуют в их фарватере, ведет к созданию «экономики сопротивления». Больше того, санкционный прессинг становится серьезным мотивом для консолидации усилий попавших под него стран.

«Находящиеся под санкциями страны, — считает Казем Джалали, — будут развивать свое сотрудничество в рамках политических союзов, и не будут нуждаться в Соединенных Штатах».

В качестве примера того, как может работать такая «экономика сопротивления», посол ИРИ в Москве рассказал о том, что Иран и Россия перестали использовать систему межбанковских платежей SWIFT в целях противодействия санкциям — действующим (Иран уже отключен от этой системы) и возможным (РФ постоянно этим грозят).

Вместо нее, объяснил Казем Джалали, стороны «подключили местную систему сообщений между центральными банками двух стран и на практике не используют систему СВИФТ для взаимного товарообмена, осуществляемого с использованием национальных валют».

Дипломат также рассказал, что между центральными банками Ирана и России существуют планы активизировать местную систему сообщений также и на пространстве Евразийского экономического союза, и даже подключить друг к другу платежные системы «МИР» (РФ) и «ШЕТАБ» (Иран) с тем, чтобы упростить товарооборот и взаимные транзакции.

Посол выразил уверенность, что скоро подвергаемые санкциям страны найдут и другие способы противостояния санкциям США, после чего «санкционный инструмент Соединенных Штатов утратит эффективность» и «станет предметом игнорирования со стороны различных стран». В то время как сами США в будущем столкнутся с проблемами, вытекающими из своих незаконных санкций, и это ускорит утрату их лидерства в глобальном мире. Эти санкции, заключил иранский дипломат в интервью РУССТРАТ, «на деле подтолкнули нас к созданию клуба стран, находящихся под санкциями».

По оценкам экспертов, на начало 2021 года против Ирана только со стороны США за 40 лет было введено в общей сложности 1733 санкционные меры.