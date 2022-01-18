Глава Марий Эл: Подъём воды в Чебоксарском водохранилище - вредный, опасный, нереальный проект
Москва, 17 июня, 2009, 16:39 — ИА Регнум. Подъём уровня воды в Чебоксарском водохранилище глава Марий Эл
"Соседи должны дружить, но у нас могут быть разные позиции, - продолжил он. - Если президент Чувашии ратует за повышение подъёма уровня воды, то я, как глава другого субъекта Федерации ратую за то, чтобы не поднимали уровень. Почему? Потому что ещё в прежние годы не завершены объёмы работ, необходимые для того, чтобы обезопасить наши посёлки. Например, в ценах 1991 года работы должны были быть завершены на 3,5 млрд рублей. Сегодня это совсем другие суммы... Это берегоукрепительные работы в Козьмодемьянске, Горномарийском, Юринском районах. Для нас это стратегически опасно".
Леонид Маркелов отметил, что в случае подъёма уровня воды на территории Марий Эл будет подтоплено 55 тыс. га леса, должны будут перенесены 3 тыс. домостроений. "Это же стратегические задачи, колоссальная проблема, - подчеркнул марийский президент. - Кто будет готовить ложе для затопления? Кто будет компенсировать убытки региону? Мы не выигрываем ничего. В связи со строительством Чебоксарской ГЭС у нас электрическая энергия не стала дешевле, мы вообще её не получаем, получает Чувашия. Я рад за наших соседей, что у них есть такой инвестиционный проект, но для нас он вреден и опасен".
Глава Марий Эл выразил сомнение в целесообразности "многомиллиардных затрат" на проект достройки Чебоксарской ГЭС в условиях, когда в стране "проблема с финансированием более важных направлений". "А будет этот проект эффективный? Никто не считал, какие будут убытки и какой будет эффект. Я думаю, что те деньги, которые есть в бюджете Российской Федерации, нужно и использовать более рационально, например, для того, чтобы поставить энергоблок и атомные электростанции. Мы получим столько же или гораздо больше при меньших затратах. И самое главное, не будет экологической катастрофы для соседних регионов".
По мнению Маркелова, вопрос мелководий и транспортного коридора на Волге тоже решаем: "У Шанцева есть предложение строить плотину на территории Нижегородской области".
"Но мы сегодня говорим о затоплении территории, в данном случае Марий Эл. Ну какой глава субъекта Федерации будет приветствовать затопление региона? Кроме негатива, мы ничего не получаем. Это ответ главы субъекта федерации", - подчеркнул Леонид Маркелов, отметив при этом, что и население категорически против.
"Вот представьте, население живёт сотни лет на своей территории, здесь могилы предков, семьи, и вдруг им говорят: "Уезжайте, куда хотите". Ну, зачем? Приезжайте в Горномарийский район и спросите любого жителя, как они к этому относятся, и все в один голос ответят, что негативно. Отрицательные последствия из-за затоплений уже были во время строительства Чебоксарской ГЭС, и для Чувашии тоже", - заключил президент Марий Эл.
Как ранее сообщало ИА REGNUM Новости, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трех субъектов Федерации - Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл - и уже на протяжении 25 лет является для них "яблоком раздора". Проблемным остается вопрос подъема уровня воды до 68 отметки. Чувашия выступает за подъем уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий. Нижегородское руководство видит решение проблемы в строительстве низконапорного гидроузла с мостовым переходом около Городца. Президент России