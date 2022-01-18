Москва, 17 июня, 2009, 16:39 — ИА Регнум. Подъём уровня воды в Чебоксарском водохранилище глава Марий Эл Леонид Маркелов считает вредным, опасным и нереальным. "Я считаю, что это нереальный проект, слишком большие последствия, катастрофического характера, для двух регионов (Марий Эл и Нижегородской области - ИА REGNUM Новости). Я думаю, что разум восторжествует", - заявил Маркелов.

"Соседи должны дружить, но у нас могут быть разные позиции, - продолжил он. - Если президент Чувашии ратует за повышение подъёма уровня воды, то я, как глава другого субъекта Федерации ратую за то, чтобы не поднимали уровень. Почему? Потому что ещё в прежние годы не завершены объёмы работ, необходимые для того, чтобы обезопасить наши посёлки. Например, в ценах 1991 года работы должны были быть завершены на 3,5 млрд рублей. Сегодня это совсем другие суммы... Это берегоукрепительные работы в Козьмодемьянске, Горномарийском, Юринском районах. Для нас это стратегически опасно".

Леонид Маркелов отметил, что в случае подъёма уровня воды на территории Марий Эл будет подтоплено 55 тыс. га леса, должны будут перенесены 3 тыс. домостроений. "Это же стратегические задачи, колоссальная проблема, - подчеркнул марийский президент. - Кто будет готовить ложе для затопления? Кто будет компенсировать убытки региону? Мы не выигрываем ничего. В связи со строительством Чебоксарской ГЭС у нас электрическая энергия не стала дешевле, мы вообще её не получаем, получает Чувашия. Я рад за наших соседей, что у них есть такой инвестиционный проект, но для нас он вреден и опасен".

Глава Марий Эл выразил сомнение в целесообразности "многомиллиардных затрат" на проект достройки Чебоксарской ГЭС в условиях, когда в стране "проблема с финансированием более важных направлений". "А будет этот проект эффективный? Никто не считал, какие будут убытки и какой будет эффект. Я думаю, что те деньги, которые есть в бюджете Российской Федерации, нужно и использовать более рационально, например, для того, чтобы поставить энергоблок и атомные электростанции. Мы получим столько же или гораздо больше при меньших затратах. И самое главное, не будет экологической катастрофы для соседних регионов".

По мнению Маркелова, вопрос мелководий и транспортного коридора на Волге тоже решаем: "У Шанцева есть предложение строить плотину на территории Нижегородской области".

"Но мы сегодня говорим о затоплении территории, в данном случае Марий Эл. Ну какой глава субъекта Федерации будет приветствовать затопление региона? Кроме негатива, мы ничего не получаем. Это ответ главы субъекта федерации", - подчеркнул Леонид Маркелов, отметив при этом, что и население категорически против.

"Вот представьте, население живёт сотни лет на своей территории, здесь могилы предков, семьи, и вдруг им говорят: "Уезжайте, куда хотите". Ну, зачем? Приезжайте в Горномарийский район и спросите любого жителя, как они к этому относятся, и все в один голос ответят, что негативно. Отрицательные последствия из-за затоплений уже были во время строительства Чебоксарской ГЭС, и для Чувашии тоже", - заключил президент Марий Эл.