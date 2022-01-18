Подгорица, 19 января, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич готов подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью (СПЦ). Об этом Кривокапич заявил 18 января.

espreso.rs Здравко Кривокапич

Премьер-министр Черногории уточнил, что его ответ на письмо патриарха СербскогоПорфирия, касающегося содержания базового соглашения, направлено в патриархату Сербской православной церкви.

«Подписание соглашения зависит от воли двух сторон — действующего и законного правительства Черногории и СПЦ, которую возглавляет патриарх Сербский Порфирий», — процитировал портал Н1 слова Кривокапича.

Напомним, что ранее Кривокапич приезжал в Белград для того, чтобы подписать базовое соглашение между черногорским государством и СПЦ, но не сделал этого, сославшись на необходимость доработки документа.