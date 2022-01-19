Каракас, , 00:38 — REGNUM Бывший глава Боливарианской службы национальной разведки Мануэль Кристофер Фигер, бежавший от режима Николаса Мадуро, заявил, что в Венесуэле уже расположены две российские военные базы, сообщило 18 января новостное агентство Infobae.

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По утверждению экс-главы венесуэльской разведки, одна из баз якобы находится на территории 41-й бронетанковой бригады в Валенсии, а вторая — в Мансанаресе. При этом, по заявлению Фигера, российские специалисты по разведке и связи задействованы в охране Николаса Мадуро.

«Единственная цель российских военных в Венесуэле — угрожать США», — заявил Фигер.

«Очевидно, что диктаторский преступный режим Мадуро представляет угрозу безопасности не только США, но и латиноамериканского региона и остального свободного мира. Венесуэла стала штабом для наркотеррористических групп, исламских экстремистов, а также рассадником терроризма и международной преступности», — добавил он.

Следует отметить, что до нынешнего момента никто не заявлял о наличии российских военных баз на территории Венесуэлы.

На минувшей неделе The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что в ходе переговоров между Россией, США и НАТО российские дипломаты якобы заявили о готовности Москвы передвинуть ядерные ракеты «ближе к американским берегам», если Вашингтон не пойдёт на уступки.

Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил, что, говоря о размещении российских ракет на территории Кубы или Венесуэлы, следует помнить о том, что это суверенные страны, которые сами вправе решать, чьи военные базы они готовы разместить.

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