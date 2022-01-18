Киев, 19 января, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Азербайджан и Украина весьма заинтересованы в развитии двухсторонних экономических отношений, особенно в сфере энергетики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Ильхам Алиев

«В визите Ильхама Алиева в Киев всего было понемногу и всего поровну: и экономики, и политики. Не стоит видеть в намерении возить товары из Азербайджана в Молдавию через Грузию и Украину исключительно антироссийскую подоплёку. Экономические связи между Баку и Киевом — давние, и оба государства до сих остаются участниками ГУАМ, хоть она и является почти мёртвой организацией. Хотя про ГУАМ в ходе этого визита и не вспоминали. А в ГУАМ одной из тем всегда была торговля энергоносителями. Намёк на то, что есть альтернативные именно России их поставщики», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что Азербайджан интересуется арендой украинских сельскохозяйственных земель. Поэтому он готов выйти с этим предложением на Украину, где как раз сейчас открывается рынок таких территорий.

Напомним, что 14 января в Киеве состоялась встреча глав Украины и Азербайджана, во время которой было заключено шесть двухсторонних экономических соглашений.

ГУАМ — региональная организация, созданная в 1997 году и объединяющая Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию (ранее в ГУАМ состоял и Узбекистан). За 25 лет состоялось лишь четыре саммита организации (последний из них — в 2017 году).