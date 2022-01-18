Белград, 19 января, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Правительство Сербии близко к тому, чтобы аннулировать все договоренности с компанией «Рио Тинто», но до этого «нужно провести еще некоторые консультации, прежде всего, с президентом Александром Вучичем». Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 18 января в эфире телеканала Prva.

Novreg.ru Анна Брнабич

Брнабич добавила, что она «заметила волнение» среди тех, кто финансирует протесты против строительства на западе Сербии литиевого рудника компании «Рио Тинто», после того как правительство сообщило, что рассматривает возможность расторжения всех контрактов с этой транснациональной корпорацией.

«Я не понимаю, почему. Если только план не состоял в том, чтобы с помощью протестов нанести вред Александру Вучичу, но так, чтобы с «Рио Тинто» ничего не случилось. Эти протесты возглавляют люди, которые выступают против строительства мини-гидроэлектростанций в Сербии, а финансовую поддержку они получают от стран, лидирующих в строительстве этого типа гидроэлектростанций. Это весьма лицемерно», — отметила Брнабич.

Напомним, что в Сербии уже второй месяц продолжаются протесты против строительства компанией «Рио Тинто» литиевого рудника в долине реки Ядар на западе страны, так как это производство губительно для окружающей среды.