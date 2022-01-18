Рим, , 23:49 — REGNUM 27% граждан Италии считают, что президентский пост должен сохранить Серджо Маттарелла, несмотря на то, что политик неоднократно заявлял о своем нежелании идти на второй срок, таковы итоги опроса OMG, опубликованные во вторник, 18 января.

Серджо Маттарелла Иван Шилов © ИА REGNUM

21% респондентов поддерживают кандидатуру нынешнего премьер-министра Марио Драги (который о своем возможном переходе на формально главный пост в государстве говорить отказывается), 16% высказались за Сильвио Берлускони.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок.

Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони (он выдвинут правоконсерваторами), пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Выдвижение Берлускони вызывает резкую критику либералов, они обещают выйти из состава правящей коалиции (что может привести к её роспуску) в случае его избрания. Высказывается предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги и министра юстиции Марты Картабии. Первый тур выборов пройдет 24 января.