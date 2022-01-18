Рим, , 23:47 — REGNUM Спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре заявил, что информация о возможном переходе 27-летнего форварда сборной Косово Ведата Мурики в московский ЦСКА не соответствует действительности.

ФК «Лацио»

«Это были только слухи. Он не переходит в ЦСКА», — цитирует Игли Таре журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Ведат Мурики сыграл в пятнадцати матчах за «орлят» во всех турнирах, однако не смог записать на свой счет ни единого результативного действия. При этом суммарно на поле косоварский нападающий провел около 383 минут.

Мурики перешел в «Лацио» 15 сентября 2020 года из «Фенербахче» за 19,92 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.