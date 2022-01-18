Марсель, Франция, , 23:42 — REGNUM 18 января французский футбольный клуб «Марсель» объявил о подписании контракта с 28-летним фланговым атакующим защитником сборной Боснии и Герцеговины Сеадом Колашинацем. Футболист перешел в лондонского «Арсенала» на правах свободного агента.

В текущем сезоне босниец принял участие лишь в пяти матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Соглашение Колашинаца с французским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает боснийского защитника в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что руководство «канониров» досрочно расторгло контракт с Колашинацем. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Сеад Колашинац перешел в «Арсенал» 1 июля 2017 года из «Шальке-04» также на правах свободного агента.