Рим, , 23:41 — REGNUM Советы депутатов регионов Италии утвердили кандидатуры лиц, которые примут участие в голосовании на выборах президента страны, передают национальные СМИ во вторник, 18 января.

Сильвио Берлускони European People’s Party

Из 58 выборщиков 32 представляют правоконсервативные партии, 24 — леволибералов, еще 2 — «автономные» депутаты.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок.

Никто из ведущих политиков, помимо Сильвио Берлускони (он выдвинут правоконсерваторами), пока не выражал открыто намерения выдвигать свою кандидатуру. Выдвижение Берлускони вызывает резкую критику либералов, они обещают выйти из состава правящей коалиции (что может привести к её роспуску) в случае его избрания. Высказывается предположение о возможном выдвижении в президенты нынешнего главы «широкой коалиции» премьер-министра Марио Драги и министра юстиции Марты Картабии. Первый тур выборов пройдет 24 января.