Ксаверий де Местр, , 07:30 — REGNUM



Двухпартийная делегация американских сенаторов 17 января встретилась в Киеве с высшими руководителями Украины в рамках так называемого шоу солидарности на фоне продолжающейся напряженности в отношениях США и России. Семь законодателей приняли участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и высшими должностными лицами его администрации. Визит прошел в тот момент, когда Россия разместила, согласно американским СМИ, около 100 тысяч военнослужащих вблизи границы с Украиной.

«Наша двухпартийная делегация из Конгресса отправляет очевидный сигнал мировому сообществу: Соединенные Штаты оказывают непоколебимую поддержку нашим украинским партнерам, одобряя защиту их суверенитета перед лицом постоянной российской агрессии», — сказала сенатор Джинн Шахин, возглавляющая группу.

Джинн Шахин Мюнхенская конференция по безопасности

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Я задаюсь вопросом, не пытается ли Россия в эти дни разжечь разногласия в Украине и среди западных союзников», — пишет GrayStripe.

«Это такое облегчение — знать, что в США теперь есть правительство, которое на стороне Украины. Как жестоко со стороны России совершать насилие против невинных людей, пытающихся жить своей жизнью и улучшить свое общество», — считает Azelea.

«Донбасс на Украине в 2022 году = Судетенланд в 1938 году (ситуация поразительно похожа, включая ту, с которой мы имеем дело на другой стороне). Так что давайте назовем этот визит Конгресса «Мюнхен II». Как и в 1938 году, у США все еще есть серьезные проблемы на южной границе. Мексиканская армия только что была вынуждена занять Тихуану из-за высокого уровня преступности», — напоминает usnmARK35.

«Украина определенно должна присоединиться к НАТО. Я с нетерпением жду парада немецких войск НАТО в Бабьем Яру», — пишет pronen.

«Немцы будут держаться как можно дальше от этой неразберихи. Их не волнуют инвестиции Байдена», — отвечает usnmARK35.

«Наши политики решили отправиться первым классом в самое коррумпированное правительство Европы с самым бедным населением, чтобы пить шампанское и закусывать филе?» — интересуется mastersinorhous.

«Нашим политикам нужно перестать врать. Им плевать на Украину. Единственная причина, по которой они хотят бросить вызов России, — это то, что она отказывается преклонить колено перед колониальным правлением США. Украина — это не причина, это инструмент», — объясняет pronen.

«Обратите внимание, что все сенаторы в этой группе — белые. Это разногласия между европейцами и русскими. Почему США должны быть вовлечены в это. Мы не все европейцы», — подчеркивает comando.

Встреча Владимира Зеленского с двухпартийной делегацией Конгресса США Официальное интернет-представительство президента Украины

«Согласно вчерашним сообщениям, 3 недели назад США отправили Украине оружие еще на 500 миллионов долларов. Похоже, что Конгресс и президент делают все возможное, чтобы сделать жизнь России еще более несчастной», — отмечает learn_think_vote.

«Я, конечно, ценю, что эти сенаторы демонстрируют нашу поддержку народу Украины. Я только не могу понять, почему президент Зеленский дурачится с судебным процессом против бывшего президента Порошенко в это критическое время, когда российские орды накапливаются на границе. Сейчас не время отвлекаться», — советует GrayStripe.

«Сенаторы, вы не определяете внешнюю политику. Тащите свои задницы обратно в Вашингтон и начинайте работать над следующей «корзиной» непрерывной резолюции по финансированию федерального правительства, поскольку реальное принятие законопроектов об ассигнованиях, похоже, не в ваших силах», — просит ReneeDM.

«Малоизвестные факты о США — потратив триллионы долларов и создав бесчисленное количество солдат с посттравматическим стрессовым расстройством, американцы все еще ищут оружие массового поражения в Ираке», — вспоминает SWW1.

Напомним, что дополнительную военную помощь Украине в размере $200 млн одобрили тайно в конце 2021 года Соединённые Штаты.

Уточняется, что Конгресс США был уведомлён об одобрении военной помощи Украине в начале января. На настоящий момент поставки не начались.