Нью-Йорк, США, 18 января, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть трейлер сериала на основе популярной видеоигры Cuphead. Ролик был опубликован 18января на YouTube-канале компании.

(сс) Stock Catalog Netflix

Премьера The Cuphead Show! состоится на сайте потокового сервиса 18 февраля 2022 года. В трейлере показано множество сцен, выполненных в стилистике, хорошо знакомой поклонникам игры.

Напомним, релиз Cuphead состоялся 29 сентября 2017 года. Необычная игра в жанре run and gun («Стреляй и беги») была высоко оценена критиками и удостоена премии BAFTA в номинации «Лучшая игровая музыка».