Москва, 18 января, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Россия рассматривает возможность принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы 2032 года по футболу. Об этом 18 января сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Логотип УЕФА к чемпионату Европы в Германии в 2024 году

Ранее сообщалось, что Международная Федерация Футбола (ФИФА) признала чемпионат мира 2018 года, который прошел в России, лучшим в истории.

Действующим победителем чемпионата Европы является национальной сборная Италии, обыгравшая в финале прошлого года сборную Англии. По итогам 2021 года наставник «скуадра адззурры» Роберто Манчини был признан лучшим тренером сборной.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии в период с 14 июня по 14 июля.