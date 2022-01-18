Милан, Италия, 18 января, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Италии подозревают основателя «Движения 5 звезд» актера Беппе Грилло в незаконной торговле политическим влиянием, передают национальные СМИ во вторник, 18 января.

Niccolò Caranti Беппе Грилло

По версии следствия, политик получил деньги от судовладельца Винченцо Онорато и использовал свои связи для содействия работе его бизнеса.

В 2018 году основанное Грилло движение выиграло национальные парламентские выборы, набрав около 34% голосов.