Ханты-Мансийск, , 23:32 — REGNUM В Югре в колонию строгого режима отправился ортопед из сургутской больницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Протезы

Судом установлено, что заведующий ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы на протяжении 2018−2020 годов вынуждал пациентов-инвалидов платить ему лично взятки за внеочередное проведение операций по протезированию. Очередь на плановую операцию затягивалась на несколько месяцев, поэтому пациенты соглашались платить за скорость. Доказано восемь эпизодов таких взяток в размерах от 50 то 190 тысяч рублей на общую сумму 980 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимый в октябре 2020 года незаконно получил 80 тыс. рублей, введя в заблуждение одного из пациентов о платности установки протеза, который был поставлен за счёт средств обязательного медицинского страхования.

Заведующий ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы признан судом виновным во взяточничестве и мошенничестве. Вину подсудимый признал. Его приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,7 млн рублей.