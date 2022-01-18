Анкара, 18 января, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошёл на нефтепроводе в районе города Кахраманмараш в юго-восточной части Турции, сообщает 18 января телеканал A haber.

Взрыв

По данным телеканала, после взрыва вспыхнул пожар, из-за которого пришлось перекрыть движение по проходящей рядом автотрассе Кахраманмараш-Газиантеп.

Местные власти уже заявили об опасении распространения пожара на жилые кварталы Кахраманмараша.

О жертвах и пострадавших информация пока не поступала, но местные СМИ сообщают о многочисленных машинах скорой помощи, идущих к месту происшествия наряду с пожарными расчётами.

Причины взрыва пока не установлены.