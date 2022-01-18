Вашингтон, 18 января, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Сумма сделки по приобретению Microsoft игрового издателя Activision Blizzard составит $68,7 млрд. Об этом IT-гигант сообщил 18 января на своём сайте.

Robert Scoble Microsoft

Таким образом, стоимость каждой акции игрового издателя составит $95. Некоторые эксперты отметили, что сумма сделки почти на 20 млрд больше рыночной капитализации Activision Blizzard по состоянию на 17 января 2022 года.

«Когда вы думаете о потенциальных возможностях, таких как, скажем, предложение Diablo, Call of Duty или Overwatch через облачную потоковую передачу любому пользователю на любом устройстве, вы можете увидеть, насколько захватывающей на самом деле является эта сделка», — отметил глава Xbox Фил Спенсер.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сделку между Microsoft и Activision Blizzard ещё не одобрили антимонопольные органы США. Ожидается, что она будет закрыта к 2023 финансовому году, до этого момента издатель видеоигр сохранит независимость.