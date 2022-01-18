Анкара, 18 января, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич намерен покинуть пост председателя Сербской прогрессивной партии сразу же после выборов, которые пройдут в стране весной этого года. Об этом Вучич заявил журналистам 18 января в Анкаре после переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

pravda.rs Выборы президента Сербии Александра Вучича

Вучич рассказал о том, что это решение он принял после оглашения результатов референдума об изменении конституции, прошедшего 16 января, так как некоторые члены руководства партии считали, что на референдуме нужно голосовать против реформы конституции.

«Есть много тех, кто «умнее» меня, они знали, что нужно подчеркнуть «нет». Им не хватило еще 20% голосов для счастья», — процитировал телеканал РТС ироничный комментарий президента Вучича.

Напомним, что на референдуме о внесении изменений в конституцию Сербии 60% избирателей проголосовало «За». В голосовании приняло участие немногим более 30% избирателей, внесенных в избирательные списки.