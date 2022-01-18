Абу-Даби, 18 января 2022, 23:23 — REGNUM Внеочередное заседание Совбеза ООН по поводу атаки йеменских хуситов на Абу-Даби запрашивают власти ОАЭ, сообщила 18 января журналистам постпред Эмиратов Лана Заки Нусейба.
Комментируя атаку, которую 17 января предприняли хуситы из движения «Ансар Аллах» на Национальную нефтяную компанию Абу-Даби и строительные объекты вблизи аэропорта столицы, дипломат сказала, что эти действия достойны всяческого порицания
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на атаку йеменских хуситов при помощи беспилотников на объекты в Абу-Даби, так называемая антитеррористическая коалиция в ночь на 18 января подвергла бомбардировке столицу Йемена.
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