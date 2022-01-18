Абу-Даби, 18 января, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Внеочередное заседание Совбеза ООН по поводу атаки йеменских хуситов на Абу-Даби запрашивают власти ОАЭ, сообщила 18 января журналистам постпред Эмиратов Лана Заки Нусейба.

Un.org Совбез ООН

Комментируя атаку, которую 17 января предприняли хуситы из движения «Ансар Аллах» на Национальную нефтяную компанию Абу-Даби и строительные объекты вблизи аэропорта столицы, дипломат сказала, что эти действия достойны всяческого порицания.

Лана Заки Нусейба «Мы направили Норвегии в качестве председателя Совета Безопасности [ООН] письмо с призывом провести заседание для того, чтобы срочно отреагировать на ситуацию и выступить с единой позиции в связи с атакой на нашу страну и граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на атаку йеменских хуситов при помощи беспилотников на объекты в Абу-Даби так называемая антитеррористическая коалиция в ночь на 18 января подвергла бомбардировке столицу Йемена.