Бразилиа, 18 января, 2022, 23:48 — ИА Регнум.

В Бразилии 58% граждан считают, что президент страны Жаир Болсонару препятствует вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает агентство MercoPress со ссылкой результаты соцопроса, проведённого общественной организацией Datafolha.

(сс) Alan Santos/ PR Жаир Болсонару

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Исследование показало, что 79% респондентов одобряют вакцинацию детей 5−11 лет. При этом среди противников прививочной политики президента оказалось больше женщин, чем мужчин, а также большелюдей с высшим образованием и лиц старше 60 лет.

Уточняется, что опрос поводился по телефону среди более чем двух тысяч респондентов старше 16 лет.

Поводом для изучения общественного мнения послужила начавшаяся в Бразилии с 17 января вакцинация несовершеннолетних указанной возрастной группы. Она будет проводиться в порядке убывания возраста. В приоритете окажутся дети с сопутствующими заболеваниями, инвалидностью, а также дети из числа коренных народов.