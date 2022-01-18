Леверкузен, Германия, 18 января, 2022, 23:19 — ИА Регнум. 30-летний голкипер леверкузенского «Байера-04» и сборной России по футболу Андрей Лунев сегодня, 18 января, был успешно прооперирован в Кёльне. Об этом сообщил агент футболиста Антон Смирнов.

Вячеслав Евдокимов Андрей Лунев

«Лунев прооперирован. Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно, а процесс реабилитации начнется с завтрашнего дня», — сообщил Смирнов в своем Telegram’е.

16 января на официальном сайте леверкузенского клуба заявили, что Лунев повредил голеностоп во время одной из общекомандных тренировок. МРТ выявило синдесмозу берцовых костей на правой ноге.

За «Байер-04» голкипер дебютировал 9 декабря в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Ференцварошем» (0:1).