Минск, , 23:18 — REGNUM Политическую деятельность граждан необходимо направлять в нужное нынешнему руководству Белоруссии русло, и способствовать этому будет конституционный статус «Всебелорусского народного собрания» сторонников Александра Лукашенко. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 18 января в Минске на совещании по проекту новой белорусской конституции.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть реперные точки, есть критерии определенные. Мы четко определились: поколение нынешнее должно не уйти. Оно никуда не уйдет — больше половины населения. Куда оно уйдет? Оно должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху, к власти. Мы не должны конфликтовать с ним. Мы должны, наблюдая, направлять туда, куда надо. Для этого надо иметь рычаги. Вот оно и есть: ВНС и так далее. Нынешний президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны», — заявил Лукашенко своим сторонникам.

Читайте на эту тему: Казахстан и Белоруссия: разные дороги к одному обрыву

Он поведал о 1994 годе, когда его избрали первым президентом: «Тогда ошалели все, тогда не знали, что делать. Увидели нарастающее — этих нуворишей, коррупцию, бандитизм, который был в стране. Слушайте, стреляли прямо возле органов власти, людей расстреливали, — сказал он. — Стреляли, убивали на дорогах и так далее. И людям надо было какое-то спасение. Ну вот они воткнулись в Лукашенко: у Горбачева был, раскрутили его, председатель комиссии по борьбе с коррупцией — я там выступал открыто, честно, никого не боясь и прочее. Совершенно случайно — наткнулись, избрали».

Ранее на эту тему: Лукашенко: Президентами не становятся, а рождаются

«Сейчас уже народ ушлый. Не та жизнь. Одно дело говорливые президенты, а другое — что за ними стоит, какой-то опыт и так далее. Общество другое. Поэтому уже думать о том, что изберут случайного, как когда-то в середине 90-х, — этого уже не будет. Будут люди избирать осознанно. И вот для этого момента нам нужна эта Конституция. Надо, чтобы нормальные люди пришли к управлению и чтобы мы потом локти не кусали, что могли что-то исправить, а рычагов не оставили. В открытую это говорю», — добавил несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

Читайте о предыдущих откровениях: Признание Лукашенко: «Все мы из обычного дерьма, в котором ковыряется большая часть нашего общества»