Париж, 18 января 2022, 23:17 — REGNUM Во Франции за последние 24 часа зафиксирован самый высокий суточный показатель новых заражений коронавирусом, сообщает 18 января санитарно-медицинское агентство Santé publique France.
За сутки было зарегистрировано 464 769 новых случаев заражения.
Агентство отмечает, что это наивысше суточное число с начала пандемии коронавируса.
При этом полную вакцинацию прошли порядка 52 млн жителей Франции.
По мнению властей страны, причиной роста количества новых заражений является штамм «Омикрон».
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