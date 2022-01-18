Париж, 18 января, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Во Франции за последние 24 часа зафиксирован самый высокий суточный показатель новых заражений коронавирусом, сообщает 18 января санитарно-медицинское агентство Santé publique France.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

За сутки было зарегистрировано 464 769 новых случаев заражения.

Агентство отмечает, что это наивысше суточное число с начала пандемии коронавируса.

При этом полную вакцинацию прошли порядка 52 млн жителей Франции.

По мнению властей страны, причиной роста количества новых заражений является штамм «Омикрон».