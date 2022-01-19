19 января 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Спящий во время судебного заседания бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 19 января в социальной сети Facebook.

Петр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Хряпнул, видимо, по дороге домой», — предполагает Liudmila I.

Многие пользователи принялись иронизировать над бывшим украинским президентом, который не удержался от того, чтобы вздремнуть во время слушаний по поводу его дальнейшей судьбы.

«Дайте человеку опохмелиться! Ну это же очевидно и не гуманно», — считает Владимир Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет ничего удивительного в том, что Порошенко предался сну на суде, ведь он оказался на скамье подсудимых буквально сразу после того, как его самолёт коснулся колесом родной украинской земли. Бывший украинский президент долгое время был в турне по европейским странам, а значит, очень сильно устал, пишут пользователи.

Печерский суд г. Киева Pc.ki.court.gov.ua

«Нет стыда у этих папарацци! Любой уснёт, слушая бредятину, а человек с дороги, да и после нервотрёпки», — отмечает Nadiia Z.

Часть людей полагает, что Порошенко уснул, потому что судебный процесс над ним в действительности не представляет собой что-либо интересное, его юристы спасут экс-президента в любой даже самой безнадёжной ситуации.

«У него столько адвокатов, что за него всё что нужно скажут. Поэтому может себе позволить вздремнуть. Порошенко знал, что никто его в тюрьму не посадит», — поделился своим мнением Vasilii M.

«Это не просто государство Украина, а сплошная беда и клоунада. Имею в виду, конечно же, правительство и судебную систему страны», — считает Наталья Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Порошенко очередной раз доказывает, что судебная система на Украине была окончательно уничтожена после майдана в 2014 году. Ныне судебные органы страны представляют из себя судилище в интересах правящих элит, представителем которых и является Порошенко.

Майдан (сс) Ivan Bandura

«Порошенко явным образом демонстрирует своё отношение к судебной системе, которую сам ещё недавно строил под себя. Видимо, именно таким образом и следует себя вести на судебных процессах на Украине. Украинцы, ловите лайфхак!» — обращается Sergey R.

«Если это отношение экс-президента к органам власти собственной страны, то не сложно представить отношение российского руководства к нему самому и всему этому печальному цирку под названием Украина», — написал Владислав Б.

«Простой человек, оказавшийся на скамье подсудимых, спать не сможет, ему тут же объяснят, что такое неуважение к суду и как сильно из-за этого увеличивается его срок», — пишет Андрей Г.

Нашлись и те, кто убеждены, что Зеленский так и не сумел сдержать своё обещание по поводу тюрьмы для Порошенко.

«Очевидно, что президент Украины не смог сдержать своё слово. Зеленский обещал посадить Порошенко за решётку. Какой уже год длится эта клоунада? Преступник ходит на свободе и, судя по всему, всех в украинской власти всё устраивает», — написал Геннадий В.

Напомним, 17 января экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заснул во время судебного заседания, трансляция которого велась в YouTube-канале «Судебная власть Украины».