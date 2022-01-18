Рим, , 23:15 — REGNUM Италия, вероятно, уже достигла пика эпидемии коронавируса, и в ближайшее время показатели выявляемых случаев заражения начнут снижаться, заявил во вторник, 18 января, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Гражданам следует продолжать соблюдать все установленные ограничения, они будут меняться по мере необходимости, добавил он.

По данным на 18 января, в Италии умерли 141 825 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 434 (днем ранее — на 287). Это самый высокий показатель с весны 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 228 179 (днем ранее — на 83 403), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 9 018 425 — более 15% населения страны. В настоящее время заражены 2 562 156 человек (на 6878 больше, чем днем ранее), что также является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионов человек (более 78,1% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. В декабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).