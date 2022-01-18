Рим, 18 января, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Италия, вероятно, уже достигла пика эпидемии коронавируса, и в ближайшее время показатели выявляемых случаев заражения начнут снижаться, заявил во вторник, 18 января, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Гражданам следует продолжать соблюдать все установленные ограничения, они будут меняться по мере необходимости, добавил он.

По данным на18 января, в Италии умерли141 825человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на434(днем ранее — на287). Это самый высокий показатель с весны 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на228 179(днем ранее — на83 403), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет9 018 425 — более 15% населения страны. В настоящее время заражены2 562 156человек (на6878больше, чем днем ранее), что также является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионовчеловек (более 78,1% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, гостиницы, публичные церемонии, пользоваться городским и междугородним транспортом).