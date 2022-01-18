Рим, , 23:10 — REGNUM Италия в последние дни вышла на третье место в ЕС по уровню вакцинации от коронавируса, заявил во вторник, 18 января, комиссар правительства страны по вопросам борьбы с эпидемией Франческо Фильюоло.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди всех стран мира Италия занимает 11 место (привиты более 78% всех жителей).

По данным на 18 января, в Италии умерли 141 825 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 434 (днем ранее — на 287). Это самый высокий показатель с весны 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 228 179 (днем ранее — на 83 403), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 9 018 425 — более 15% населения страны. В настоящее время заражены 2 562 156 человек (на 6878 больше, чем днем ранее), что также является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионов человек (более 78,1% граждан страны).