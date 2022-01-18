Рим, 18 января, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Италия в последние дни вышла на третье место в ЕС по уровню вакцинации от коронавируса, заявил во вторник, 18 января, комиссар правительства страны по вопросам борьбы с эпидемией Франческо Фильюоло.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Среди всех стран мира Италия занимает 11 место (привиты более 78% всех жителей).

По данным на18 января, в Италии умерли141 825человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на434(днем ранее — на287). Это самый высокий показатель с весны 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на228 179(днем ранее — на83 403), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет9 018 425 — более 15% населения страны. В настоящее время заражены2 562 156человек (на6878больше, чем днем ранее), что также является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47 миллионовчеловек (более 78,1% граждан страны).