Приштина, Сербия, 18 января, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Приштина готова поддержать деятельность Национального совета албанцев, который действует в трех муниципалитетах центральной Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац. Об этом президент сепаратистского Косово Вьоса Османи заявила 18 января, во время встречи с делегацией Совета в Приштине.

Assembly-kosova.org Вьоса Османи

Османи заявила о том, что она ознакомлена с проблемами, с которыми сталкиваются албанцы в центральной Сербии, такими, как «непризнание дипломов и постоянные проблемы при устройстве на работу».

«Я вас поддерживаю и уверяю вас, я постараюсь, чтобы ваш голос услышали. Граждане «Прешевской долины» (название территории муниципалитетов Прешево, Медведжа и Буяновац, которое используют албанцы — ИА REGNUM) — это наша постоянная забота, и мы предпримем все возможные меры для того, чтобы помочь им», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Османи.

Напомним, что ранее албанцы, проживающие на территории Прешево, Медведжи и Буяноваца, требовали предоставить им возможность участвовать в переговорах о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.