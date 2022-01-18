Турин, Италия, 18 января, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене заявил, что руководство туринского клуба повторно предложит Пауло Дибале подписать новый контракт лишь в феврале.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

«Мы собираемся поговорить с Дибалой в феврале, то же самое касается Куадрадо, Де Шильо и Бернандески. Мы не торопимся, чтобы определиться с игроками, которых мы хотим оставить», — цитирует гендира «старой синьоры» журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 28-летний оттянутый нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала отклонил предложение «Ювентуса» о продлении контракта, так как руководство туринского клуба отказалось повышать зарплату.

В текущем сезоне на счету Пауло Дибалы 10 (7+3) очков по системе гол+пас в шестнадцати турах итальянской Серии А 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов футболист забил три мяча в четырех матчах групповой стадии.