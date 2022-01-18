Вашингтон, 18 января, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Действия Северной Кореи в части её ракетной программы опасны — и для Южной Кореи, и для других стран региона, сообщил 18 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

Комментируя новые ракетные пуски Пхеньяна, представитель американского минобороны заявил, что в Вашингтоне понимают всю серьёзность ситуации.