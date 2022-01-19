Берлин, , 00:14 — REGNUM В Германии 37% граждан готовы сменить свою текущую работу на другую. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Исследовательским институтом общественного мнения Forsa, сообщает Deutsche Welle.

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Исследование показало, что каждый четвертый житель ФРГ бросает работу, ещё не имея вариантов для новой занятости. При этом готовность к переменам особенно велика в возрастной группе от 30 до 39 лет.

Около десятой части респондентов сменили работу с начала пандемии. При этом треть женщин и пятая часть мужчин в этой группе заявили, что на их решение повлияла ситуация с COVID-19.

Авторы исследования отмечают, что несмотря на пандемию, найти новую работу во многих отраслях в Германии по-прежнему не составляет труда, и все больше занятых людей подвергают сомнению свою деятельность и внимательно следят за тем, подходит ли им их работодатель в этическом плане.