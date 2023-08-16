Вашингтон, 18 января, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Microsoft отметила, что её сделку по приобретению Activision Blizzard ещё должны одобрить антимонопольные органы США. Об этом 19 января сообщает газета Los Angeles Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Сделка будет закрыта до 2023 финансового года, после её завершения руководить игровой компанией будет глава Xbox Фил Спенсер. Таким образом, до этого момента Activision Blizzard сохранит независимость.

Напомним, 18 января 2022 года Microsoft объявила о планах приобретения Activision Blizzard. После того, как это произойдёт, IT-гигант и его игровое подразделение Xbox получат контроль над такими франшизами, как Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft, Diablo и другими.