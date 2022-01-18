Берлин, 18 января, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи в Берлине 18 января заявили, что Москва столкнётся с серьёзными политическими и экономическими последствиями в случае «вторжения» в Украину, сообщает Spiegel.

Michael Lucan Олаф Шольц

Шольц отметил, что Германия и НАТО ожидают от России шагов по нормализации ситуации, в частности, сокращения численности войск вблизи границы с Украиной.

В свою очередь Столтенберг заявил, что союзники по НАТО стремятся взаимодействовать с Россией по любым вопросам, которые могут возникнуть, и призвал Москву присоединиться к переговорам.

«Риск конфликта реален. Союзники по НАТО призывают Россию к деэскалации», — сказал он, призвав Россию «отменить своё решение о разрыве дипломатических отношений с НАТО».