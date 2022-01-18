Киев, 18 января, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве получил возможность пообщаться с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Mil.gov.ua Министры обороны Украины и Канады

Об этом Зеленский сообщил 18 января на своей странице в Twitter.

По его словам, они обсуждали вопросы безопасности Украины, а Канада в лице главы МИД снова подтвердила поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

«Принял госпожу министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах безопасности вокруг Украины. Обменялись видением стабилизации ситуации. Канада еще раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины», — написал Зеленский в своем Twitter.