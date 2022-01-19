Ксаверий де Местр, , 07:27 — REGNUM



Федеральный апелляционный суд США оставил в силе техасский закон об абортах, отклонив просьбу клиник, предоставляющих услуги по прерыванию беременности, передать их иск суду первой инстанции, который ранее заблокировал закон. Апелляционный суд США 5-го округа оставил в силе запрет Техаса на аборты после шести недель и передал дело в Верховный суд штата. При этом клиники предупредили 5-й округ, что передача дела другому суду может на долгое время лишить женщин возможности сделать аборт после указанного срока.

«Плохой закон и плохие решения. Меня удивляет, что настоящие суды поддерживают этот очевидный закон, чтобы избежать судебного разбирательства. Это право женщины — принимать решения в интересах себя, семьи и нерожденного ребенка», — считает e0844mc.

Правосудие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Религиозные фундаменталисты успешно захватили слишком много судов. Нехорошо», — отмечает FactsMetterToo.

«Верховный суд не является ни Верховным, ни судом. Это группа религиозных фанатиков, стремящихся превратить эту страну в «христианскую страну», где женщины не имеют никаких прав или статуса. Меньшинствам придется привыкнуть к тому, что их будут оттеснять в сторону, пока «только белые» будут властвовать над всеми аспектами их жизни. Никаких выборов для тех, кто не является чистым белым, христианином и богатым. Моя семья была убита нацистским правительством во время Второй мировой войны. Мне не нужно рассказывать вам, чем закончилась эта история», — комментирует oregonhorselover.

«Вы можете поддерживать женщин как полноправных и равноправных граждан Соединенных Штатов или быть республиканцем. Хотя нет, вы не можете делать и то, и другое», — заявляет Henry Whitsworth.

Демократы и республиканцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Несмотря на необоснованную презумпцию обратного, американские суды не имеют ни юридического, ни морального права ограничивать врожденное, естественное право женщины контролировать свою репродуктивную свободу, включая практику абортов. Любая попытка сделать это также нарушает право на свободу вероисповедания по Первой поправке для евреек (и других женщин), чья религия одобряет, а в некоторых случаях и предписывает аборты, частично основанные на вере в то, что плод не оплодотворяется до рождения. Суды присваивают себе власть, которая игнорирует реальность того, что некоторые жизненные вопросы просто не подлежат судебному разбирательству или юридическому оспариванию», — объясняет ParsleySage.

«Республиканцы делают то, что обещали: делают незаконными аборты. Если бы только они так же заботились о рожденных, как и о нерожденных», — подчеркивает kenoncapecod.

«Если только вы не были очень бедны, трудно представить себе препятствия для поездки в другой штат, чтобы сделать аборт. Препятствия включают доступ к надежному транспорту, возможность пропустить работу, бензин, мотель, сеть поддержки и даже страх покинуть знакомый район. Доступ к недорогой контрацепции и акушерской помощи также является сложной задачей. Это еще один случай, когда высокопривилегированные люди, не имеющие ни малейшего понятия, решают судьбу бедных людей. У мужчин нет обоснованного мнения по поводу абортов, а у женщин — только в случае собственной беременности», — указывает Global Citizen.

У них лишь для богатых изобилие. Советский плакат

«Религиозные сексисты. Техас навсегда останется известным как евангелическая теократия Гилеада. Америка, тебе действительно нужно освободиться от этого. Может быть, Мексика примет их обратно», — иронизирует dwyer.jeff.

Тема абортов заняла видное место в повестке дня суда в 2021 году после того, как судьи согласились рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить закон Roe v. Wade от 1973 года, который дает конституционное право на прерывание беременности.

Напомним, что данный закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

С тех пор, как закон вступил в силу в начале сентября, техасские женщины начали обращаться в клиники в соседних штатах. Среди них есть пациентки в возрасте 12 лет. Отметим, что закон не делает исключений в случаях изнасилования или инцеста.