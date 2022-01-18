Рим, , 22:49 — REGNUM 18 января «Лацио» в матче 1/8 финала Кубка Италии сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Удинезе». Встреча, проходившая в Риме на стадионе «Стадио Олимпико», завершилась со счетом 1:0.

Ультрас «Лацио» Andrew

Единственный мяч на 106-й минуте встречи забил 31-летний таранный форвард сборной Италии Чиро Иммобиле после передачи Данило Катальди.

Составы команд:

«Лацио»: Рейна, Фелипе, Габаррон (Вавро, 115'), Ладзари, Марушич (Хюсай, 80'), Лейва (Катальди, 46'), Милинкович-Савич, Альберто, Андерсон (Ромеро, 103'), Дзакканьи (Моро, 46'), Мурики (Иммобиле, 71').

«Удинезе»: Сильвестри, Перес (Нуитинк, 109'), Зегелар, Бекао, Яяло (Арслан, 77'), Соуза (Макенго, 91'), Удогие, Самарджич, Соппи, Саксесс (Бето, 67'), Пуссетто (Несторовски, 109').

Желтые карточки: Бекао 10', Зегелар 42', Пуссетто 48', Фелипе 52', Сарри 59', Габаррон 63', Катальди 78', Андерсон 97', Перес 101', Соппи 110', Хюсай 110', Арслан 117', Моро 118'.