Гамбург, Германия, 19 января, 2022, 00:02 — ИА Регнум. Полиция в Германии ведёт расследование в отношении сотрудницы университетской клиники Гамбург-Эппендорф, подозреваемой в продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19, сообщает 18 января издание Spiegel.

Полиция Германии

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В ходе обыска, проведённого в квартире 31-летней женщины, было изъято несколько прививочных карт, часть которых уже была заполнена и проштампована. Также полиция конфисковала 1800 евро, так как эти средства могли поступить от продажи паспортов.

Кроме этого, по данным издания, в доме у подозреваемой была обнаружены марихуана.

Следователи предполагают, что сотрудница клиники, имея доступ к пустым карточкам прививок, наклейкам и штампам, использовала своё служебное положение для ведения незаконного бизнеса. Не исключается, что у подозреваемой также мог быть сообщник.