Берлин, , 23:55 — REGNUM В Германии за последние сутки выявлено 74 405 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 193 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 18 января Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей вируса за всё время пандемии в Германии достигло 8 074 527 человек, число подтверждённых летальных случаев возросло до 115 842.

Сообщатеся также, что средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в стране достиг рекордного значения в 553,2 случая на 100 000 человек. Для сравнения, неделей ранее этот показатель составлял 387,9 случая на 100 000 человек.