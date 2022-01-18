Берлин, , 23:36 — REGNUM Автомобильная промышленность Евросоюза в 2020 году зафиксировала рекордный спад, в 2021 году кризис усугубился ещё более из-за глобального дефицита полупроводников. Об этом сообщает 18 января немецкое издание Spiegel.

Автопром Smolmotor.ru

По данным европейской отраслевой ассоциации в Брюсселе, за минувший год количество зарегистрированных новых автомобилей в ЕС сократилось на 2,4% по сравнению с предыдущим годом — до 9,7 миллиона единиц.

Во второй половине 2021 года глобальная нехватка микрочипов сильно ударила по производителям автомобилей, многие компании временами были вынуждены приостанавливать своё производство.

Все крупнейшие рынки зафиксировали двузначные процентные потери, в Германии количество новых регистраций упало более чем на четверть. Среди немецких производителей только BMW зафиксировала рост в минувшем году на 1,5%. Лидер рынка Volkswagen был вынужден смириться с умеренными потерями, при этом акции Daimler упали в цене на 12,4%.