Скопье, , 23:02 — REGNUM В Северной Македонии 18 января в результате обследования 7038 образцов выявили 2269 новых носителей коронавируса, при этом 310 человек заразились повторно. Также зарегистрировано 1420 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались 24 пациента с COVID-19.

Здание парламента Северной Македонии

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 247 633 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8139, 222 306 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 17 218 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 766 носителей коронавируса