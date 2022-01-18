Рим, , 22:41 — REGNUM Руководство римской «Ромы» не намерено отправлять в отставку португальского главного тренера Жозе Моуриньо. Специалист является частью будущего проекта «волков». Об этом 18 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Жозе Моуриньо Дмитрий Голубович

После 22 туров итальянской Серии А 2021/22 «Рома», одержав лишь одиннадцать побед и набрав 35 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. 23 января «Рома» в матче 23-го тура сыграет с «Эмполи». В Лиге Конференций УЕФА «волки» заняли первую строчку в турнирной таблице группы C.

Жозе Моуриньо возглавил «Рому» 4 мая 20 221 года после того, как бывший главный тренер Паулу Фонсека был отправлен в отставку.