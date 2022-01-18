Рим, 18 января 2022, 22:41 — REGNUM Руководство римской «Ромы» не намерено отправлять в отставку португальского главного тренера Жозе Моуриньо. Специалист является частью будущего проекта «волков». Об этом 18 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Жозе Моуриньо
Жозе Моуриньо
Дмитрий Голубович

После 22 туров итальянской Серии А 2021/22 «Рома», одержав лишь одиннадцать побед и набрав 35 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. 23 января «Рома» в матче 23-го тура сыграет с «Эмполи». В Лиге Конференций УЕФА «волки» заняли первую строчку в турнирной таблице группы C.

Жозе Моуриньо возглавил «Рому» 4 мая 20 221 года после того, как бывший главный тренер Паулу Фонсека был отправлен в отставку.