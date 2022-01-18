Скопье, , 22:44 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 18 января провел встречу со своим болгарским коллегой Кирилом Петковым в Скопье. После встречи недавно заступившие на свои посты политики провели совместную пресс-конференцию.

Северная Македония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе конференции политики подтвердили, что Болгария не будет препятствовать использованию краткого названия Северной Македонии (РСМ, Республика Северная Македония).

Димитар Ковачевски «Болгария не будет ограничивать использование сокращенного названия ни в одном международном или двустороннем документе и сообщит об этом в ООН. В то же время, Северная Македония посредством МИД отправило еще одну вербальную ноту в ООН о нашем полном и сокращенном названии».

Стороны пообещали по-новому подойти к двустороннему диалогу и сформировать рабочие группы для ведения переговоров по вопросам инфраструктуры, торговли, коммерческого сотрудничества, образования и культуры.

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