Скопье, 18 января 2022, 22:44 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 18 января провел встречу со своим болгарским коллегой Кирилом Петковым в Скопье. После встречи недавно заступившие на свои посты политики провели совместную пресс-конференцию.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе конференции политики подтвердили, что Болгария не будет препятствовать использованию краткого названия Северной Македонии (РСМ, Республика Северная Македония).
Стороны пообещали по-новому подойти к двустороннему диалогу и сформировать рабочие группы для ведения переговоров по вопросам инфраструктуры, торговли, коммерческого сотрудничества, образования и культуры.
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