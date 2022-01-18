Киев, , 22:31 — REGNUM Вооруженные силы Украины получили от Британии партию легких противотанковых комплексов, сообщает 18 января пресс-служба украинского минобороны.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению украинских военных, это партия «помощи».

"В Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании вооруженным силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства», — указано в сообщении на официальном сайте МО Украины.

По мнению замминистра обороны Украины по европейской интеграции Анатолия Петренко, это укрепит обороноспособность страны.

«И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации», — цитирует слова Петренко сайт военного ведомства Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Британия поставит Украине противотанковые гранатомёты NLAW.

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