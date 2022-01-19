Киев, , 00:45 — REGNUM Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах «территориальной целостности» двух стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января сказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев President.gov.ua

«Украина, конечно, заинтересована в любых международных контактах, в которых кто-то выражает большую или меньшую солидарность с ней. Здесь им есть что обсудить, потому что на Украине очень оценили азербайджанский опыт по возвращению территорий, утраченных в результате Карабахского конфликта. Азербайджан же всегда говорит о своей поддержке территориальной целостности Украины, которая для Киева очень важна», — заявил эксперт.

Напомним, что 14 января в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева, в ходе которой была подписана совместная декларация об углублении стратегического партнёрства.