Москва, 18 января, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах во вторник, 18 января, достигал отметки в 77 рублей второй раз с начала 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 21:40 мск курс американской валюты на максимуме поднимался до 77 рублей, после чего вновь понизился. К настоящему времени доллар торгуется на уровне 76,95 рубля, что на 86 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Напомним, в предыдущий раз долларна Московской бирже стоил больше 77 рублей 6 января, что произошло впервые с апреля 2021 года.